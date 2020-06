Mercato – Inter, non svanisce il sogno Milinkovic. Ma Tonali è il vero obiettivo

In seguito all’apertura di Lotito e Tare sulla possibile partenza di Milinkovic-Savic al termine dell’attuale stagione, secondo quanto scritto nella propria versione online da la Repubblica, il centrocampista serbo sarebbe ancora nei radar dell’Inter che già la scorsa estate lo aveva timidamente avvicinato. I calciatore della Lazio, però, richiede un investimento da cifre che sfiorano i 100 milioni di euro e che difficilmente sia i nerazzurri come tanti altri club potranno possono permettersi in una fase economica così delicata.

Sempre secondo il quotidiano, invece, l’Inter resta molto forte su quello che a tutti gli effetti è considerato il primo vero obiettivo in mezzo al campo dalle parti di viale della Liberazione. Stiamo ovviamente parlando di Sandro Tonali, forte centrocampista del Brescia e futuro designato della Nazionale Italiana che i nerazzurri contendono alla concorrenza della Juventus. Il classe 2000, come annunciato dal presidente Massimo Cellino, a fine stagione partirà proprio in una delle due destinazioni tra Milano e Torino.

