Il mercato degli ex Inter: Milito mette a segno il colpo Stankovic

E’ quasi tutto fatto per il trasferimento del giovane Mateo García dalla Stella Rossa al Racing de Avellaneda. Un bel colpo per l’ex club di Lautaro Martinez che torna ad acquistare in Europa e si aggiudica per 2,5 milioni di euro il classe 1996 con un contratto di quattro anni. L’esterno argentino, dopo essere arrivato al Las Palmas nel 2016 proveniente dall’Instituto de Córdoba, difatti rientra nuovamente in Sudamerica.

Un trasferimento che, a differenza di altre volte, ha un sapore diverso per via dei protagonisti che hanno facilitato i contatti tra le due società. L’attuale tecnico di Mateo García è infatti Dejan Stankovic, mentre il direttore sportivo che ha dovuto condurre la trattativa è il Principe Diego Milito. Entrambi compagni nella magica stagione del Triplete all’Inter: l’ex centravanti argentino da ds aveva già facilitato l’approdo di Lautaro Martinez all’Inter, mentre l’ex centrocampista serbo è invece allenatore della Stessa Rossa da pochi mesi ed ha già vinto il suo primo campionato in panchina.

