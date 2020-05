Mercato – Inter-Moses, una sola chance per restare a Milano

Tra i calciatori più penalizzati dallo stop in casa Inter, va senza dubbio annoverato il nome di Victor Moses. Vedento gli acquisti di gennaio, infatti, l’esterno nigeriano si ritrova nella peggiore situazione sia contrattuale che ambientale rispetto ad Ashley Young e Christian Eriksen. Innanzitutto, perché sia l’inglese che il danese sono arrivati a Milano a titolo definitivo, mentre l’ex Chelsea è stato prelevato nella sessione invernale con la formula del prestito con diritto di riscatto in mano ai nerazzurri.

In termini di prestazione, invece, se Ashley Young è stato immediatamente lanciato con ottimi risultati anche in virtù dell’emergenza a sinistra, Moses arrivava con una condizione fisica non ottimale dietro al sempre presente Candreva, difficile da scalzare negli ultimi mesi. Così, stando a quanto riportato da calciomercato.com, l’ipotesi riscatto diventa davvero remota. Anche se Moses può ancora sperare che Inter e Chelsea trovino al più presto l’accordo per prolungare il prestito di un’altra stagione.

