Mercato – Inter, mossa Esposito per arrivare a Zapata: c’è il sì di Conte

E’ sempre stato nei radar dell’Inter il profilo di Duvan Zapata negli ultimi anni. Viste le difficoltà per arrivare ad altri obiettivi come ad esempio Edinson Cavani, nel caso in cui Lautaro Martinez dovesse realmente andar via direzione Barcellona, allora l’attaccante colombiano potrebbe seriamente tornare ad essere oggetto di desiderio. L’ex Sampdoria piace allo stesso Antonio Conte che con il suo arrivo si ritroverebbe un reparto avanzato potente e muscolare nel tandem con Romelu Lukaku.

Secondo quanto raccolto da calciomercato.it., in tal senso i contatti dell’Atalanta delle ultime ore per la cessione di Sebastiano Esposito potrebbero essere ricollegati a questa operazione. Il giovane attaccante – sul quale l’Inter vorrà comunque inserire una clausola che preveda la possibilità di riacquisto entro cinque anni – potrebbe infatti essere la carta per convincere la famiglia Percassi ed abbassare la valutazione del cartellino e cedere definitivamente l’attaccante.

