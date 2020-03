Moses (ag. Musso): “Diventerà il portiere di una big d’Europa! L’Inter lo è, Juan ama Handanovic”

Juan Musso, estremo difensore argentino dell’Udinese, da tempo è finito nei radar della dirigenza dell’Inter, a caccia di un portiere a cui affidare nelle prossime stagioni l’eredità di Samir Handanovic.

Il suo agente, Vicente Moses, si è concesso ai microfoni di Calciomercato.com per commentare le voci di mercato sul suo assistito e fare chiarezza sul futuro: “Juan tra i migliori portieri della A? Senza alcun dubbio. Partita dopo partita dal suo arrivo nella Serie A sta dimostrando di essere un grande portiere. L’Udinese ha chiuso diverse partite con la porta imbattuta, è sicuramente un dato eccezionale. L’Italia ha sempre avuto dei portieri molto bravi, non è facile guadagnare il rispetto del ‘calcio'”.

L’interesse delle big: “Confermare qualcosa oggi sarebbe irresponsabile. Ma dobbiamo riconoscere che diverse squadre di vari campionati lo stanno seguendo da vicino. È ovvio che, con la sua età, con due stagioni in Europa alle spalle, con un passaporto italiano, dimostrando qualità e professionalità, oltre alla sua consolidata internazionalità con la nazionale argentina, Musso è destinato a diventare il portiere di una grande d’Europa”.

La destinazione nerazzurra: “L’Inter è una grande d’Europa, ha sempre avuto dei portieri fantastici. Handanovic è il miglior portiere della serie A. Juan ama Handanovic, sono profili simili”.

L’interesse del Milan: “Donnarumma è sempre al centro dell’attenzione in tutti i periodi di calciomercato. I portieri hanno acquisito un grande valore nel mercato data la loro grande importanza nel gioco attuale e se analizzi i dieci migliori portieri del mondo, nessuno arriverà a 30 anni. Quest’ultima, fino a poco tempo fa, era considerata l’età ideale per il raggiungimento della maturità calcistica di un portiere. Juan ha ancora diversi anni per raggiungere il suo trentesimo compleanno. Se questa evoluzione continua, è ovvio che sarà in un futuro non troppo lontano, il portiere di una grande europea. E il Milan è assolutamente una grandissima squadra a livello europeo”.

La valutazione di mercato: “Il valore sul mercato è qualcosa di così relativo. Se Kepa è costato 80 milioni al Chelsea, Courtois più o meno la medesima cifra e Donnarumma vale 100, quanto vale Juan Musso? Posso dirle che sicuramente sarebbe un investimento molto importante per il club che deciderà di chiudere l’operazione con l’Udinese”.

