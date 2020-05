Nainggolan 2.0, un Ninja per Conte: possibile seconda chance all’Inter. Gli indizi ci sono

A volte ritornano. Radja Nainggolan potrebbe avere una seconda chance all’Inter. Come riportato da Tuttosport, più passano i giorni più le quotazioni della suggestione di rivedere il Ninja nuovamente in nerazzurro salgono.

Viste le difficoltà registrate sul fronte Vidal, Nainggolan potrebbe diventare una pedina fondamentale dello scacchiere tattico di Conte. Ausilio ha confermato che rientrerà da Cagliari a fine stagione, bisognerà ricucire il rapporto con il club ma Nainggolan ha mantenuto un ottimo rapporto con staff e compagni.

Il Ninja ha anche più volte elogiato Conte per la preparazione atletica che gli ha permesso poi di essere protagonista in Sardegna. Da non escludere anche un suo secondo addio, Nainggolan potrebbe finire in qualche trattativa come pedina di scambio. Per esempio con la Fiorentina nell’affare Chiesa o nell’affare Castrovilli.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!