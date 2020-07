Sky – Nainggolan 2.0, il Ninja e la seconda chance all’Inter: Conte decisivo

Radja Nainggolan potrebbe avere una seconda chance all’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista belga in prestito al Cagliari infatti si candida a far parte del prossimo progetto tecnico nerazzurro.

L’idea di Conte al momento non è la stessa della dirigenza, Nainggolan è un elemento valido che può dare ancora tanto alla causa nerazzurra. Il belga, che tornerà alla base, potrebbe quindi far parte della rosa in vista della prossima stagione. Toccherà al tecnico convincere la propria dirigenza, decisa a sacrificarlo sul mercato.

