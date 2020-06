Fragile e instabile, l’Inter a caccia di leader: Conte aspetta Nainggolan. Seconda chance per il Ninja

Antonio Conte vuole cambiare faccia alla sua Inter. Il tecnico nerazzurro, dopo il 3-3 rimediato a San Siro contro il Sassuolo nell’ultima giornata di campionato, ha dovuto fare i conti ancora una volta con le solite fragilità della rosa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte ora vuole aggiungere a questa squadra alcuni giocatori leader in grado di dare la svolta allo spogliatoio nerazzurro. Uno di questi potrebbe essere Radja Nainggolan che con ogni probabilità tornerà a Milano dopo il prestito a Cagliari, essendo così uno dei primi “rinforzi” della prossima finestra di calciomercato.

Il tecnico nerazzurro avrebbe trattenuto volentieri il Ninja, sapendo che Vidal non sarebbe poi arrivato a Milano. Infatti ora Conte sarebbe disposto a riaccoglierlo, per avere in casa un cuore di fuoco.

