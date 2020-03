Mercato – L’Inter chiude le porte a Nainggolan: escluso il ritorno a Milano

Uno dei reparti più rivoluzionati dall’Inter negli ultimi mesi, è stato senz’altro il centrocampo. Agli arrivi di Barella e Sensi, infatti, ha fatto seguito anche quello di Christian Eriksen nell’ultima sessione di gennaio, calciatore di categoria superiore rispetto al normale. Ausilio, che sta già programmando il mercato della prossima stagione, sembra avere le idee chiare piure su quello che sarà il futuro di Radja Nainggolan, centrocampista ceduto in prestito al Cagliari senza diritto di riscatto.

Viste le sue buone prestazioni all’inizio della stagione in rossoblù, molti tifosi hanno infatti invocato un suo ritorno per il prossimo anno. Dalla dirigenza nerazzurra, però, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, l’idea prioritaria rimane quella di cedere il calciatore belga. Qualora non dovesse essere il Cagliari a riscattarlo dal prestito, l’Inter cercherà altre società interessate al suo acquisto a titolo definitivo.



