GdS – Nandez-Cagliari, pace fatta: super clausola nel contratto. L’Inter sfida la Premier League

Torna il sereno a Cagliari tra il presidente Giulini e Nahitan Nandez. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli agenti del centrocampista uruguaiano ex Boca Juniors sono al lavoro con la dirigenza rossoblu per trovare un accordo e ritirare le tre cause che vedono contrapposte le parti.

Nandez aveva chiesto infatti di annullare il contratto coi rossoblù per un disguido sul suo compenso lordo e netto, invece il procuratore e la sua agenzia hanno fatto causa per commissioni e diritti d’immagine. Nel nuovo accordo con il Cagliari verrà inserita una clausola rescissoria intorno ai 40 milioni per favorire una cessione importante in estate. Nelle ultime settimane l’Inter ha chiesto informazioni ma in vista di giugno dovrà vedersela con le big della Premier.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!