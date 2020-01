Llorente-Inter, è ancora possibile: il Napoli disposto a cederlo ma ad una sola condizione

Ultime ore di mercato roventi in casa Napoli: Aurelio De Laurentiis ha avviato una vera e propria rivoluzione della rosa che si concluderà in estate e che riguarda soprattutto il reparto offensivo di Gattuso. Preso subito Politano e prenotato Petagna per l’estate, la dirigenza azzurra aspetta offerte in queste ultime ore di mercato dal Chelsea e dall’Inter rispettivamente per Mertens e Llorente.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se la dirigenza nerazzurra bussasse alla porta del Napoli per l’attaccante spagnolo ex Juventus e Tottenham, troverebbe uno spiraglio aperto per regalare a Conte il tanto desiderato vice-Lukaku. A patto che nel frattempo non sia partito Mertens, perché comunque un’alternativa a Milik Gattuso dovrà averla.

