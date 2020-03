Il Mattino – Napoli, sorpresa Mertens: frenata per il rinnovo. L’Inter torna alla carica?

Sembrava essere ormai chiusa la pratica rinnovo tra il Napoli e Dries Mertens ma, secondo quanto riportato da Il Mattino, non è stata ancora trovata un’intesa definitiva tra le parti e il futuro dell’attaccante belga è tornato ad essere in discussione.

Il contratto del belga, in vetta alla classifica all-time dei marcatori del Napoli, è in scadenza nel prossimo giugno e diversi club sono pronti a tornare alla carica qualora nelle prossime settimane la situazioni con De Laurentiis non si sblocchi. Tra queste anche l’Inter.

Ci sarebbero ancora delle questioni legate alle multe e ad aspetti economico-legali da chiarire che frenano l’affare. Ieri Mertens, in una diretta Instagram con l’attore Salvatore Esposito, ha lanciato una frecciatina che non è certamente passata inosservata ai tifosi azzurri: “Non posso dire niente. Poi mi arriva un’altra multa”.

