Mercato – Inter, occhi in casa Eintracht: per la difesa spunta N’Dicka. Marotta sfida Liverpool e Milan

Nome nuovo per la difesa dell’Inter: secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra avrebbe messo nel mirino Evan N’Dicka, centrale mancino dell’Eintracht Francoforte già nel giro dell’Under 21 francese.

Pedina fondamentale del 3-4-1-2 disegnato dal tecnico Hutter, N’Dicka un anno fa ha sfidato i nerazzurri in Europa League scendendo in campo in entrambe le gare. Su di lui ci sono diverse big d’Europa come Liverpool, Arsenal, Siviglia, Valencia mentre in Italia l’Inter dovrà vedersela con il Milan.

N’Dicka potrebbe sbarcare a Milano ed essere un’alternativa sul centro-sinistra a Bastoni visto che Skriniar rende meglio a destro. L’Inter vuole puntare su un profilo giovane in grado tra qualche anno di poter garantire anche una plusvalenza futura importante per le casse.

