Mercato – Inter, nuovo tentativo per Ndombele. Il Tottenham alza il muro

Sembra quasi paradossale lo status di Tanguy Ndombele al Tottenham. Dopo una prima annata al di sotto delle sue potenzialità ed un rapporto che non è mai decollato con il tecnico José Mourinho, la partenza del centrocampista francese potrebbe essere comunque bloccata dal Tottenham. E’ noto che l’allenatore portoghese non consideri l’ex Lione come un elemento chiave della sua rosa, ma allo stesso tempo si vocifera che il presidente degli Spurs Daniel Levy – sempre molto meticoloso sul mercato – non abbia alcuna intenzione di privarsi del ragazzo.

Stando a quanto riferito dal giornalista di RMC Sport Mohamed Bouhafsi, l’Inter vorrebbe tentare al più presto un nuovo assalto per Ndombele, sebbene la consapevolezza che il braccio di ferro con la proprietà inglese sarà più duro del previsto. Questi gli ultimi aggiornamenti del cronista su Twitter: “L’Inter ha intenzione di fare un nuovo tentativo per ingaggiare il 23enne nazionale francese Tanguy Ndombele dal Tottenham Hotspur. La squadra di Antonio Conte ora intende tornare a discutere con gli Spurs. Per il momento Daniel Levy si rifiuta di cedere, ma l’Inter continuerà a spingere”.

Va ricordato che, per agevolare i dialoghi, qualora il Tottenham volesse intavolare con l’Inter una trattativa parallela per Milan Skriniar, i due club potrebbero convergere per uno scambio alla pari dal momento che la valutazione dei cartellini dei due calciatori si aggira sui 60 milioni di euro.

