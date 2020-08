Mercato – Inter avvisata, prezzo da capogiro fissato per Ndombele

Fin quando l’Inter proseguirà il suo percorso in Europa League – augurandoci che possa arrivare più in fondo possibile – il mercato nerazzurro stenterà ad accendersi. Nel caso di Tanguy Ndombele, ad esempio, dall’Inghilterra sono arrivate voci nelle ultime ore che riferiscono di una mega valutazione fatta dal Tottenham per il suo cartellino. Si parla di circa 70 milioni di euro, una cifra che scoraggerebbe qualsiasi club ad investire su un centrocampista reduce da una stagione tutt’altro che esaltante.

L’Inter, come ricordato da calciomercato.com, è tra le società che ha già effettuato un sondaggio per il calciatore di nazionalità francese. L’unica strada per arrivare al suo ingaggio, viste le cifre assolutamente fuori mercato, resta quella dello scambio alla pari con il cartellino di Milan Skriniar. Il difensore slovacco effettivamente ha già ricevuto l’interesse degli Spurs, con José Mourinho pronto eventualmente a dare il via libera in caso di operazione tra i due club a causa delle ormai note frizioni avute con lo stesso Ndombele.

