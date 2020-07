Mercato – Inter scatenata, tre nomi per la corsia di sinistra

In vista della nuova stagione che darà pochissimo spazio alle società per programmare i movimenti sul mercato, l’Inter ha scelto di portarsi comunque avanti nonostante l’attuale annata sportiva non si sia ancora conclusa. Il club nerazzurro, ad esempio, ha già chiuso ufficialmente da qualche settimana per l’acquisto di Achraf Hakimi che andrà a rinforzare la fascia destra, chiudendo ad altri movimenti di entrata in un ruolo che verrà completato dalla riconferma di Antonio Candreva.

A sinistra, invece, certo di potersi giocare un’altra stagione in maglia nerazzurra è Ashley Young, grazie all’incredibile impatto avuto da gennaio ad oggi con ben tre reti all’attivo. L’Inter non sembra infatti intenzionata a riscattare Biraghi e sta cercando allo stesso tempo di cedere Dalbert a titolo definito alla Fiorentina. Stessa sorte toccherà a Kwadwo Asamoah, sicuro partente dopo un’annata tormentata dai numerosi guai fisici.

In arrivo, secondo quanto scritto da calciomercato.com, ci sarà un calciatore di primissima fascia. Ad oggi, i nomi sui quali il club si sta muovendo, sono tre: Emerson Palmieri, Marcos Alonso e Robin Gosens. Quest’ultimo è il grande sogno maturato negli ultimi giorni, anche se l’Inter nutre non pochi dubbi sulla valutazione che l’Atalanta fa del calciatore e che si aggira sui 35 milioni di euro. Stesso discorso per lo spagnolo, per il quale il Chelsea lo scorso gennaio chiese sui 40 milioni di euro. Decisamente più accessibili, invece, i 25 milioni del cartellino di Emerson: l’italo-brasiliano, anche per ragioni anagrafiche, è dato per favorito.

