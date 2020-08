Mercato – Inter, nuova concorrente per Sepe: è corsa a tre

Nelle ultimissime ore di mercato l’Inter ha iniziato a riflettere sulla possibilità di acquistare Luigi Sepe dal Parma per il ruolo di vice Handanovic. I nerazzurri avrebbero già fissato anche un incontro con il Parma, nel corso del quale verrà affrontato anche il discorso Darmian già intrapreso lo scorso inverno per il trasferimento in estate. Sull’estremo difensore campano, però, c’è anche la concorrenza del Napoli che in tal caso lascerebbe partire Meret in prestito per far spazio al portiere cresciuto nel proprio vivaio.

Secondo quanto scritto questa mattina dalla Gazzetta di Parma, tra Inter e Napoli starebbe spuntando anche un terzo incomodo. Si tratta del Genoa, club rinvigorito dagli arrivi del ds Faggiano e di Rolando Maran in panchina che avrebbe già presentato un’offerta importante agli emiliani. Rispetto a nerazzurri e partenopei, Sepe andrebbe in Liguria per fare il titolare e non il semplice ripiego dalla panchina: aspetto cruciale che potrebbe indirizzare la scelta finale del portiere.

