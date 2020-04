Mercato – Inter, occhi su Almada del Velez. Sul giocatore anche il Manchester City

La dirigenza dell’Inter continua a lavorare in vista del futuro, con Piero Ausilio che sta studiando diversi talenti che potrebbero essere utili in prospettiva. Oltre al giocatore del River Martinez Quarta (leggi qui), gli occhi del club di Viale della Liberazione sono anche su un altro argentino, in forza al Velez Sarfield. A rivelarlo è Calciomercato.com, che afferma di come gli occhi nerazzurri siano su Thiago Almada, per il quale si registra anche la concorrenza del Manchester City.

Il giocatore, classe 2001, è considerato uno dei talenti più interessanti fra quelli che attualmente militano nel campionato sudamericano e può essere utilizzato sia come trequartista che come esterno. Assicurarsene le prestazioni, però, non sarà semplice perché la concorrenza è forte e perché Pep Guardiola pare desideroso di puntare parecchio su di lui.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!