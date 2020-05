Mercato – Inter, occhio ai terzini. Triangolo con Barca e City, salgono le quotazioni di Emerson

Se i nomi di Sandro Tonali e Federico Chiesa sono in cima alla lista dei desideri dell’Inter, la società di Viale della Liberazione è a caccia di rinforzi anche in altre zone del campo. In particolar modo, gli occhi di Beppe Marotta e Piero Ausilio sono su un laterale destro: stando a quanto riportato da Calciomercato.com, l’idea sarebbe quella di riprovare un colpo stile Maicon, ovvero dall’alto rendimento nonostante un basso investimento.

Cifra, però, per il quale si potrebbero trattare solo giocatori in scadenza di contratto e quindi prelevabili a parametro zero, come Thomas Meunier del Paris Saint Germain, in ogni caso già cercato con insistenza dal Borussia Dortmund. Per questo l’Inter potrebbe inserirsi in una trattativa fra Barcellona e Manchester City riguardante due giocatori già proposti ai nerazzurri: Nelson Semedo e Joao Cancelo. Ai nerazzurri, infatti, potrebbe finire il terzino del Betis ma di proprietà dei Blaugrana Emerson, classe 1999 con 23 presenze dal primo minuto in campionato.

