Mercato – Inter, ottimismo dal Bayern Monaco per il riscatto di Perisic. Le ultime

Dopo l’addio ufficiale di Mauro Icardi, anche Ivan Perisic potrebbe salutare presto l’Inter. Secondo quanto riporta calciomercato.com, la società di Viale della Liberazione fa filtrare ottimismo per il riscatto dell’esterno della Croazia da parte del Bayern Monaco.

Nonostante il termine sia scaduto a metà maggio, i due club, in ottimi rapporti, sono pronti a ridiscutere le modalità e soprattutto le cifre per l’acquisizione a titolo definitivo da parte della società tedesca. Segnali positivi dunque per l’Inter, con Beppe Marotta e Piero Ausilio pronti ad un’altra plusvalenza. E chissà che la dirigenza nerazzurra non colga l’occasione per discutere di un possibile scambio, con un difensore del Bayern che piace molto alla società meneghina.

