Mercato – Inter, Padelli rinnova: i dettagli del nuovo accordo

Con il ritorno in squadra di Ionut Radu, dopo un anno e mezzo esaltante al Genoa e gli ultimi sei mesi poco brillanti al Parma, l’Inter ha scelto di puntare sul giovane estremo difensore classe 1997 come vice Handanovic per la prossima stagione. Daniele Padelli, virtualmente svincolato dopo la scadenza del contratto che aveva esteso con i nerazzurri fino al 31 agosto, è però destinato a proseguire la sua esperienza a Milano.

Come abbiamo riportato nel corso della giornata, infatti, Ausilio e Marotta hanno incontrato l’agente Silvano Martina a Rimini (nuova sede del calciomercato), che sotto la sua procura gestisce sia Padelli che Dzeko. Stando a quanto riferito da gianlucadimarzio.com, le parti non hanno discusso del centravanti bosniaco – molto vicino alla Juventus -, bensì del portiere italiano. Sono stati infatti limati i dettagli del nuovo accordo che legherà Padelli per un solo anno all’Inter, nel ruolo di terzo portiere alle spalle di Handanovic e Radu.

