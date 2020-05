Mercato – Inter, senti l’allenatore del Panathinaikos: “Vagiannidis non sarà con noi il prossimo anno”

Dopo i numerosi contatti ravvicinati tra l’Inter e l’entourage del giovanissimo Georgios Vagiannidis e le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, ecco che il tecnico del Panathinaikos George Donis ha fatto chiarezza sul futuro del ragazzo. Il terzino destro di nazionalità greca, classe 2001, su ammissione dell’allenatore il prossimo anno lascerà la squadra. Una buona notizia questa per i nerazzurri che a questo punto sono ad un passo dalla firma a parametro zero di Vagiannidis.

Queste le parole di Donis riprese da panathinaikos24: “Sappiamo che Apostolakis e Vagiannidis non saranno con noi per la prossima stagione. Vorrei vederli a livelli altissimi. Tutto ciò che riguarda i rinnovi o ciò di cui abbiamo bisogno è fermo. Il nostro proprietario deve valutare la situazione in modo che possa vedere quali perdite avrà la società. Il Panathinaikos sta cercando di formare una squadra, ma è anche in fase di consolidamento”.

