CdS – Inter-Pandev, la verità: Marotta ci ha pensato su per qualche ora! E il Genoa…

Nel pomeriggio di ieri è rimbalzata una clamorosa indiscrezione di mercato: la dirigenza dell’Inter, a caccia di un rinforzo in attacco da mettere a disposizione di Conte, avrebbe cercato di riportare a Milano Goran Pandev, centravanti classe 1983 del Genoa e pilastro di quell’Inter che nel 2010 vinse tutto con Mourinho.

Un’idea di mercato sicuramente affascinante e nostalgica, che ha diviso sul web la tifoseria nerazzurra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quella di Pandev è stata un’ipotesi durata solo per qualche ora e non si è mai arrivati ad un approccio con i Genoa che comunque non lo avrebbe ceduto adesso.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!