Politano-Milan, Pellegatti a sorpresa: “Scambio? Ci sono Piatek, Paquetà e Kessié…”

Che Matteo Politano sia in vendita non è certo una novità dell’ultima ora. L’ex Sassuolo non riesce a trovare lo spazio desiderato, non sicuramente per via delle sue qualità tecniche, bensì per motivazioni tattiche. Antonio Conte fatica ad inserirlo nel suo 3-5-2 e di conseguenza non riesce ad affidargli una porzione di campo da coprire.

Per Politano l’unica strada possibile da percorrere è quella della cessione. L’attaccante infatti, vorrebbe giocarsi una chance per la chiamata a Euro 2020. L’Inter sta quindi studiando le possibili soluzioni da poter adottare, e a proposito di soluzioni, il Milan sembrerebbe averne una.

Da qualche ora infatti i contatti tra i rossoneri e l’agente del giocatore si sono intensificati, mentre tra le due società quest’ultimi sono ancora in ghiaccio. Sul suo canale YouTube, intanto, Carlo Pellegatti ha commentato così l’interesse del Milan per Matteo Politano: “L’Inter non vuole darlo in prestito, ma vuole incassare tra i 20 e i 25 milioni di euro. Non credo che il Milan, in caso di cessione di Piatek, prenda quei soldi per investirli su Politano. I rossoneri potrebbero mettere sul piatto qualche giocatore, come lo stesso Piatek, ma difficilmente l’Inter accetterà visto che punta forte su Giroud. Non credo che possa essere nemmeno Paquetà, mentre un giocatore che potrebbe interessare ai nerazzurri è Kessie. Nelle ultime ore, questa ipotesi di scambio si è però un po’ raffreddata”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!