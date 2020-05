Mercato – Inter, per Chiesa è duello con due big di Premier: pronta una prima offerta dello United

Federico Chiesa sembra rappresentare l’uomo giusto per la fascia destra dell’Inter. Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, nonostante le smentite, vorrebbe tentare l’ultimo affondo per il rinnovo di contratto, ma le perplessità del giocatore sono molte. L’esterno viola è molto tentato da una nuova esperienza, anche all’estero.

La società nerazzurra segue da tempo il gioiello viola ma deve fare i conti con due big della Premier League, Manchester United e Chelsea, che hanno manifestato il proprio interesse. I Red Devils, in particolare, si sarebbero messi in contatto con la Fiorentina qualche settimana fa. Ovviamente si era trattato solo di un sondaggio, ma i segnali registrati nelle ultime ore dicono che dall’Inghilterra sarebbe pronta una prima mossa concreta, con un’offerta da 65 milioni di euro.

Per la società viola Chiesa non vale meno di 60 milioni. In Italia oltre all’Inter, c’è il forte interesse della Juventus, con le due società che proporranno l’inserimento di contropartite come Mandragora, Rugani, Nainggolan e Pinamonti per abbassare la richiesta economica per il classe ’97. La Fiorentina spera nell’asta, per monetizzare eventualmente al massimo la sua cessione. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!