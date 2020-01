Inter, per Eriksen si tratta ad oltranza. La storia di Marotta parla chiaro: è il re dei parametri zero

Al termine di Inter-Atalanta Conte è stato chiaro:”La coperta è corta”. La settimana che sta per arrivare dovrebbe essere decisiva per quanto riguarda il mercato in entrata dell’Inter. Oltre all’esterno sinistro e alla punta, si continua a monitorare la situazione centrocampo, con Vidal e Eriksen in cima alla lista.

IL PUNTO SULLA TRATTATIVA

Stando a quanto riporta Calciomercato.com, Marotta è intenzionato ad accelerare per arrivare il prima possibile alla fumata bianca per Christian Eriksen. Il centrocampista in uscita dal Tottenham, andrà in scadenza di contratto a giugno, come risaputo inoltre, l’offerta di rinnovo proposta da Levy, non ha fatto cambiare idea al danese, convinto di provare una nuova esperienza altrove.

L’ex giocatore dell’Ajax, infatti, dopo aver detto no a Manchester United e Chelsea, ha scelto di valutare la proposta dell’Inter. Un’apertura che non è passata inosservata in casa nerazzurra, anche se il primo nome resta Vidal. Oltre all’Inter, sul classe 1992 c’è una fitta concorrenza, ci sono altre big d’Europa:Real Madrid, PSG, Bayern Monaco, Juventus e Barcellona. La cosa certa però, è che Marotta ha già dimostrato in passato di saper trovare gli argomenti giusti con giocatori simili al profilo del danese e nella medesima situazione.

LA POSSIBILE CHIAVE

A Torino, sponda bianconera, Marotta è riuscito a portare parametri zero di grande spessore come Pogba, Khedira, Dani Alves, Pirlo, Coman ed Emre Can. Per questo motivo, è giusto considerare l’Inter una pretendente valida e del tutto in vantaggio sulle altre squadre.

La trattativa con l’entourage del giocatore prosegue, nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti, se arriverà un accordo a quel punto Marotta proverà a convincere il Tottenham a lasciarlo partire già a gennaio. Gli Spurs chiedono almeno 20 milioni di euro, l’Inter potrebbe trovare la strada per un ulteriore sconto, ma prima serve l’intesa massima con il giocatore.

