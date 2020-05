Mercato – Inter, per l’attacco si candida anche Dembélé. Il Lione vuole far cassa: fissato il prezzo

Spunta un nome nuovo sull’elenco dell’Inter alla voce ‘possibili sostituti di Lautaro Martinez’. Dopo Werner e Aubameyang, fin qui i due attaccanti più quotati, ecco un altro candidato, stavolta dalla Ligue 1. Si tratta di Moussa Dembélé del Lione, 23enne francese con tanti margini di miglioramento davanti a sé. Stiamo parlando di un centravanti davvero utile, non solo per l’ottima confidenza in zona gol – che quest’anno gli ha consentito di siglare 22 reti in 42 presenze stagionali – ma anche per il lavoro sporco che svolge per la squadra.

Riprendendo l’indiscrezione pubblicata questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, da Lione hanno già lasciato intendere che la prossima estate potrebbero sacrificare l’attaccante per far cassa. Il problema, però, riguarda la valutazione che il presidente Aulas – com’è solito fare per i propri pezzi pregiati – ha posto sul cartellino del calciatore. Per Dembélé il club transalpino potrebbe dunque chiedere almeno 40 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo.

