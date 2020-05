Mercato – Inter, per Semedo è derby d’Italia: Paratici pronto a giocarsi una carta pesante

Nei giorni scorsi si è parlato molto del futuro di Nelson Semedo in ottica Inter. Il terzino, con molta probabilità, lascerà il Barcellona. Si è vociferato di un possibile inserimento nella trattativa per Lautaro Martinez e nelle ultime ore di un forte pressing del Manchester City. Il trasferimento in Inghilterra avrebbe aperto le porte per un ritorno di Joao Cancelo in nerazzurro.

Secondo Mundo Deportivo, però, il terzino blaugrana vuole provare un’esperienza in Italia. In questo scenario, il portoghese sarebbe entrato nel mirino della Juventus, con Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, che vorrebbe includerlo in uno scambio con Miralem Pjanic o Mattia De Sciglio, entrambi in uscita dal club piemontese. Possibile derby d’Italia, dunque. I due club battaglieranno su più fronti nel prossime mercato, da Sandro Tonali a Federico Chiesa.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!