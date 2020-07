Sky – Niente sconto, il Bayern frena per Perisic. Torna Nainggolan? Zero offerte ma Conte…

Si preannunciano giornate decisive sul fronte mercato in casa Inter. Se in entrata le attenzioni sono rivolte a Sandro Tonali, Emerson Palmieri e Alexis Sanchez, Marotta continua anche a lavorare sul fronte delle uscite.

La dirigenza nerazzurra è chiamata a cedere i giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico di Conte per accumulare un tesoretto. Tra questi c’è sicuramente Ivan Perisic. Secondo quanto riportato da Sky Sport al momento la situazione è in fase di stallo.

Il Bayern sperava in uno sconto che però non è arrivato. Discorso diverso per Nainggolan: per il Ninja non sono arrivate offerte serie ma non è da escludere che possa rimanere all’Inter. Conte potrebbe concedergli una seconda chance a differenza di Perisic.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!