Mercato – Non solo l’Inter: Pinamonti finisce pure sulla lista della Roma

Dopo un avvio scoppiettante con gol e buone prestazioni, il rendimento di Andrea Pinamonti al Genoa sembra essersi arenato. Tra i motivi del fallimento del Grifone in questa stagione, c’è anche la carenza di reti da parte degli attaccanti, penalizzati poi da un gioco che fatica decisamente a decollare. Nonostante ciò, la giovane età dell’ex attaccante nerazzurro lo rende comunque appetibile in Serie A.

Dopo il ritorno di fiamma della stessa Inter che non ha escluso di poterlo riacquistare già a gennaio per far fronte all’emergenza attaccanti, un altro top club italiano ha aggiunto Pinamonti sulla propria lista di mercato. Stiamo parlando della Roma, in cerca disperata di un centravanti in caso di partenza di Kalinic. Il croato, che piace molto alla Fiorentina, lascerebbe vuota una casella giallorossa. Nonostante in pole vi sia Mariano Diaz del Real Madrid, anche il calciatore genoano non va scartato.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!