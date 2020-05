Da Pogba a Messi, è crollo valutazioni sul calciomercato: l’Inter può sognare?

Il coronavirus non farà sconti. Anche il calciomercato ne uscirà fortemente ridimensionato dall’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l’intero mondo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si preannuncia una finestra ricca di prestiti mentre gli acquisti a titolo definitivo saranno mirati.

I prezzi dei top player sono destinati però a calare. A partire da Paul Pogba, oggetto dei desideri di Inter e Juventus. Il suo contratto è in scadenza nel 2021, questo può giocare già un ruolo chiave nella valutazione del suo prezzo di mercato: l’accordo con il Manchester United scadrà tra 13 mesi (c’è comunque l’opzione con vista 2022) e considerando l’infortunio che ha segnato la sua stagione, il valore economico è passato dai 90 milioni di febbraio ai 63,96 nel caso in cui si chiudesse subito la stagione (70,89 con le porte chiuse).

E Messi? Stessa scadenza di Pogba, ma con sei anni in più sulla carta d’identità: aspetto che pesa sulla differenza tra il valore di febbraio dell’argentino (175) e aprile (126,80 se non si continuasse, 134,5 se si proseguisse a porte chiuse).

