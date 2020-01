Mercato – L’Inter dice no al prestito secco: per Politano si apre lo scambio con Kessie

Già accostato all’Inter qualche anno fa, per via dell’interesse del Milan nei confronti di Matteo Politano in casa nerazzurra è tornato di moda il nome di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ha quella forza dirompente e quegli inserimenti che Antonio Conte si aspetta dai propri centrocampisti. Nel caso in cui dovessero sorgere dei problemi per arrivare ad Arturo Vidal, l’ex atalantino diverrebbe automaticamente la possibile alternativa per la mediana interista.

Dinnanzi alla richiesta rossonera del prestito secco per Politano, il club nerazzurro ha contrattaccato offrendo due opzioni: 25 milioni di euro oppure il cartellino di Kessie. Stando a quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, le due società potrebbero optare per un prestito con obbligo di riscatto, garantendosi buone plusvalenze da mettere a bilancio nel prossimo giugno. La svolta potrebbe arrivare a metà settimana quando tra Inter e Milan è previsto un incontro per far luce sull’operazione.

