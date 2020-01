Gds – Rebus Politano, il Napoli non chiude ancora: Roma e Siviglia in agguato. E Llorente…

La telenovela di mercato che ha come protagonisti Matteo Politano e l’Inter potrebbe ancora regalare sorprese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo gli incontri con la dirigenza nerazzurra e l’entourage dell’attaccante, il Napoli pensava di aver fatto tutto per regalare a Gattuso un nuovo rinforzo in avanti ma la giornata di ieri rischia di mischiare ancora una volta le carte.

In primis i due club devono ancora decidere se inserire o meno Llorente nell’affare: lo spagnolo, assieme a Giroud, è considerato uno dei due profili perfetto per il ruolo di vice Lukaku nell’Inter di Conte. Ieri però non c’è stata nessuna accelerata e nessuna chiusura imminente perché ancora non c’è accordo tra Napoli e Politano sull’ingaggio.

Gli agenti del giocatore hanno chiesto quattro anni e mezzo di contratto a 2,5 milioni a stagione, mentre la proposta di Giuntoli è ferma a 1,8 più bonus per arrivare a 2. E in questa fase di stallo sperano di potersi inserire Roma e Siviglia. Il Napoli resta in pole ma servirà chiudere subito per evitare brutte sorprese.

