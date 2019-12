GdS – Politano, ritorno al passato. Via dall’Inter? Ora spunta la Roma: pronta l’offerta

Matteo Politano potrebbe lasciare l’Inter durante la finestra invernale di calciomercato. L’ex Sassuolo, dopo essere stato riscattato la scorsa estate, non è riuscito ad imporsi come ci si aspettava nella sua seconda stagione in maglia nerazzurra con l’arrivo di Conte. Il tecnico gli ha preferito nell’ultima partita di campionato contro il Genoa il baby Esposito e così a gennaio potrebbe liberare uno slot per il vice-Lukaku.

Politano è stato accostato alla Fiorentina, già interessata dalla scorsa estate, e all’Atalanta nell’ambito dell’affare Kulusevski ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport su di lui ora ci sarebbe anche la Roma. Qualora Under lasci la capitale, l’ex Sassuolo potrebbe tornare alla base, dopo essere cresciuto proprio nelle giovanili giallorosse, con la Roma disposta a mettere sul piatto 20 milioni per strappare il sì all’Inter. Operazione non facile, ma neppure impossibile.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!