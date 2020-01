Mercato – L’Inter offre Politano per Spinazzola: no della Roma. Ma l’ex Sassuolo resta nel mirino giallorosso

Viste le difficoltà per arrivare all’obiettivo Marcos Alonso, a fronte di una richiesta fuori mercato del Chelsea, l’Inter ha deciso di guardarsi attorno e valutare le alternative per la fascia sinistra. Anche se nella giornata di ieri Kwadwo Asamoah è finalmente tornato a disposizione del gruppo, l’emergenza sulle condizioni fisiche del ghanese comunque rimane ed il club sa che in quella zona di campo qualcosa in entrata andrà pur fatto.

Per questo motivo, secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi l’Inter ha proposto alla Roma uno scambio alla pari tra Politano e Spinazzola, ma dal club giallorosso è arrivato un secco no. In ogni caso, la trattativa con Politano rimane viva e pronta ad accendersi nel caso in cui Under dovesse partire nei prossimi giorni: Bayern, Monaco ed Everton lo seguono con un certo interesse.

