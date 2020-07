Mercato – Inter pronta a sacrificare Nainggolan pur di arrivare a Chiesa!

L’Inter pensa a Federico Chiesa per la prossima stagione. Per arrivare al giovane italiano, la dirigenza nerazzurra sarebbe disposta a mettere sul piatto Radja Nainggolan, reduce da un’ottima stagione con la maglia del Cagliari, per riuscire a convincere la società del Presidente Rocco Commisso. Questo è quanto riportato dal quotidiano La Nazione. L’Inter con la cessione del belga ai viola vorrebbe così assicurarsi una corsia preferenziale per riuscire a mettere le mani su uno dei migliori prospetti del panorama italiano.

L’esterno viola potrebbe infatti rivelarsi un giocatore estremamente funzionale per il gioco del tecnico Antonio Conte. La Fiorentina resta comunque in attesa di un’offerta che superi i 60 milioni di euro, cifra che al momento potrebbe essere alla portata solo per i club esteri. La società toscana preferirebbe, dunque, monetizzare dalla cessione del proprio talento, dato anche l’interesse di squadre come il Newcastle ed il Manchester United.

