Mercato – Inter, proposto Martinez Quarta: i nerazzurri per ora declinano

Secondo quanto riporta calciomercato.com, all’Inter è stato nuovamente proposto Lucas Martinez Quarta, difensore del River Plate, che vuole lasciare l’Argentina. Il procuratore del giocatore, Gonzalo Goni, ha avuto nuovi contatti con il club di Viale della Liberazione, che però, al momento, non lo ritene pronto.

Il classe ’96 è in scadenza nel 2021, e nel suo contratto è presente una clausola rescissoria dal valore di 22 milioni di euro. Lo scorso novembre, in occasione della finale di Copa Libertadores tra River e Flamengo, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti era volato a Lima per vedere alcuni giocatori, tra cui Gabigol e proprio il difensore. La pista però al momento non scalda. Sulle sue tracce c’è anche il Real Betis. A favore dell’argentino gioca il suo doppio passaporto: argentino e italiano. In passato anche il Milan aveva manifestato il proprio interesse nei confronti del difensore.

