Mercato – Inter-PSG, c’è fretta di chiudere Icardi entro fine mese. Leonardo pronto ad alzare l’offerta

C’è tutta la volontà da parte di Inter e Paris Saint Germain nel voler concludere al più presto l’affare Mauro Icardi. Mettere nero su bianco entro il 31 maggio conviene ad entrambi i club che, una volta superata la scadenza fissata per la validità per il diritto di riscatto dei francesi, rischierebbero invece di dover ricominciare tutto da capo. Così, dinnanzi alla prima proposta da 50 milioni di euro più 10 difficilmente raggiungibili rispedita al mittente dall’Inter, Leonardo è pronto ad una nuova proposta.

Il club nerazzurro è senz’altro disposto ad andare incontro alla richiesta dei francesi, ma dal punto di vista economico servirà uno sforzo in più. Il riscatto dell’argentino era infatti fissato sui 70 milioni di euro e, dinnanzi all’offerta del PSG, vi è chiaramente una distanza di ben 20 milioni. Secondo calciomercato.com, nelle ultime ore filtra comunque fiducia visto che entrambi i club – compreso il calciatore – stanno remando tutti in un’unica direzione. L’impressione è che, con un ulteriore passo in avanti dei francesi ad un piccolo sconto nerazzurro, qualsiasi ostacolo diverrà solo un ricordo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!