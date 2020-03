TS – Inter, porte girevoli: Sepe vice-Handanovic, nuova chance in A per Radu? Novità Padelli

Ionut Radu a gennaio ha lasciato il Genoa dopo il ritorno in rossoblu al Genoa e si è trasferito al Parma, complice anche l’infortunio di Sepe: una trattativa al momento infelice visto che D’Aversa ha preferito affidarsi a Colombi.

Come riportato da Tuttosport l’Inter ora dovrà valutare il futuro di Radu: il rientro a Milano per il ruolo di vice-Handanovic è una pista concreta ma a 23 anni il rumeno ha ancora bisogno di giocare e maturare. Possibile così un nuovo prestito in Serie A ma in quel momento Marotta dovrà cercare sul mercato un nuovo secondo portiere che potrebbe proprio arrivare da Parma visto che Sepe al momento è uno candidati monitorati dalla dirigenza nerazzurra.

Capitolo Musso. L’argentino lascerebbe Udinese solo per fare il titolare e la richiesta economica dei friuliani è importante. Infine Padelli potrebbe rinnovare con l’Inter e diventare così il terzo portiere.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!