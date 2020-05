Rakitic: “Sono felice al Barcellona e non penso ad altro. Ma sono pronto all’addio se il club lo vuole”

E’ uno dei giocatori più chiacchierati delle ultime finestre di calciomercato. Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barcellona accostato lungamente a Juventus e Inter, è intervenuto in prima persona ai microfoni di Sky Germania per parlare del suo futuro e respingere le voci di mercato. Si è vociferato anche di un suo possibile ritorno al Siviglia ma il giocatore al momento giura amore ai colori blaugrana.

Ecco le sue parole: “Ho ancora un anno di contratto e quando io firmo un accordo voglio sempre rispettarlo fino alla fine, se non dovesse essere possibile ci siederemo a parlare con la società, ma al momento sono felice e non ho motivi di pensare ad altro”.

Il possibile rientro in campo: “Il rischio che corriamo noi giocatori non è più grande rispetto a quello di qualsiasi altro lavoratore, non voglio essere trattato in modo diverso perché sono un calciatore. Questo deve essere chiaro, come lo è il fatto che vedere il calcio ripartire può rappresentare una spinta sia a livello economico sia per la gioia che trasmetterebbe alla gente in un momento così particolare. Io e i miei colleghi non chiediamo un trattamento speciale, vogliamo fare la nostra parte”.

