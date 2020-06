Carvajal e il nuovo regolamento della Liga: ecco perché il Real Madrid può permettersi di vendere Hakimi

Giovane, talentuoso e con un grande futuro davanti a sé. La domanda nasce spontanea: perché il Real Madrid vende a titolo definitivo Hakimi e si lascia scappare un talento così? La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza sulla scelta dei Blancos.

La dirigenza madrilena può permettersi di vendere Hakimi perché realizzerà una grande plusvalenza e perché ha già in roso un fedelissimo di Zidane come Carvajal, tra l’altro ancora giovane (28 anni).

Il Real Madrid ha inoltre una rosa extralarge e un tesoro da 200 milioni di giocatori in prestito. In più ha bisogno di vendere se vorrà comprare nella prossima finestra di calciomercato, come previsto dal nuovo regolamento stile fair play finanziario della Liga. Avere subito 40-45 milioni per un difensore è un’occasione da non lasciarsi scappare.

In più c’è da fare i conti con la volontà del giocatore. Per Hakimi un ritorno in Spagna sarebbe stato rischioso: dopo l’esplosione di Dortmund, fare il rincalzo al Bernabeu non è lo scenario migliore. Per questo l’opzione di restare a Madrid non è stata presa in esame dal suo entourage.

