Inter, senti Recoba: “Lautaro non esiti ad andare in Spagna! Il Barcellona è al di sopra di tutto”

La prestazione negativa di Lautaro Martinez nella semifinale di Coppa Italia contro il Napoli non ha fatto altro che alimentare le voci di mercato legate al suo futuro. C’è chi attribuisce alla lunga telenovela con il Barcellona la responsabilità del momento di forma del Toro.

Un solo tiro in porta, un feeling quasi inesistente con Lukaku. Troppo poco, soprattutto per quello che ha fatto vedere da Lautaro nella prima parte di stagione.

Anche il Chino Recoba è tornato a parlare del suo futuro ai microfoni di Oral Deportiva. L’ex numero 20 nerazzurro, interrogato su Lautaro Martinez, ha parlato così del suo futuro: “Ai miei tempi preferivo giocare in Italia e non in Spagna. Ma se me lo chiedi oggi, consiglierei a Lautaro di non esitare ad andare a Barcellona. Perché il livello del Barça è al di sopra del resto del calcio mondiale”.

