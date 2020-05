Mercato – Inter, ritorno di fiamma per De Paul? Spunta una promessa dell’Udinese

Rodrigo De Paul e l’Inter: trattativa che potrebbe riaprirsi. Dopo l’esplosione del centrocampista in questa stagione, l’argentino al termine della scorsa sessione di mercato, aveva manifestato la volontà di proseguire altrove la sua carriera. A Gennaio l’Udinese ha chiesto per il suo cartellino non meno di 35 milioni, forte del rinnovo fino al 2024 firmato ad ottobre.

Il Coronavirus potrebbe avere effetti importanti sulle valutazione dei calciatori e gli estimatori del numero 10 bianconero non mancano: in primis c’è il Napoli, con Gennaro Gattuso che apprezza tantissimo il profilo del 26enne, ma non troppo staccate ci sono Fiorentina, Lazio, Atletico Madrid e Inter. Secondo Calciomercato.com, la società nerazzurra è concentrata sulle manovre in attacco, con il rebus Lautaro Martinez, ma negli scorsi mesi aveva osservato più volte il fantasista. De Paul si era mostrato entusiasta al progetto nerazzurro di Antonio Conte. Occhio, dunque, al possibile ritorno di fiamma di Beppe Marotta. E ci sarebbe la promessa da parte dell’Udinese al giocatore, di chiedere una cifra inferiore rispetto alla recente valutazione.

