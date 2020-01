GdS – Politano alla Roma, Spinazzola all’Inter: le cifre dell’affare e i dettagli dei contratti

Sarà Leonardo Spinazzola il primo rinforzo della finestra invernale dell’Inter: l’esterno classe 1993 arriva dalla Roma di Paulo Fonseca, nell’ambito della trattativa che riporterà nella capitale Matteo Politano.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri le due dirigenze hanno trovato un’intesa di massima per un’operazione a titolo definitivo da 25-26 milioni di euro, quotando alla pari i due giocatori.

Mentre Spinazzola ha già un accordo per il suo nuovo contratto che sarà da 2,7 milioni di euro a stagione, Politano chiede un aumento rispetto all’ingaggio percepito all’Inter da 1,7. L’ex Sassuolo non ha ancora trovato l’intesa con la Roma ma oggi tutti i tasselli andranno a posto per chiudere quest’affare-lampo, nato appena lunedì sera.

