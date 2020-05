Mercato – Inter, dopo la Roma un’altra contendente per Vertonghen. E c’è di mezzo Nainggolan…

In seguito alle voci arrivate sia dall’Uruguay che direttamente dall’entourage di Diego Godin, che hanno assicurato un futuro nerazzurro per almeno un’altra stagione, nelle ultime settimane si sono chiaramente affievolite le indiscrezioni di mercato che vedevano l’Inter sulla tracce di Jan Vertonghen. Il difensore di piede mancino di proprietà del Tottenham, il prossimo 30 giugno andrà in scadenza di contratto ed effettivamente può rappresentare un’ottima soluzione per diverse squadre.

Tra queste, in passato ci aveva provato il Napoli, anche se mai con piena convinzione. Contatti più stretti e assidui, invece, si sono registrati con la Roma, che difatti ad oggi resta tra i club più interessati. Secondo quanto scritto da firenzeviola.it, però, in Italia anche la Fiorentina si è iscritta alla corsa per il centrale belga. Un profilo che, per spessore, può incastrarsi con un’altra idea nei progetti della dirigenza viola che fa riferimento a Radja Nainggolan. Il centrocampista tornerà solo formalmente a fine stagione all’Inter dopo il prestito al Cagliari, subito pronto per ripartire verso una nuova avventura.

