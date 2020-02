Mercato – Inter, salgono le quotazioni di Kumbulla? Osservatori nerazzurri ad Udine per studiarlo

Se le attenzioni dei media sono concentrate sulla lotta scudetto, che questa sera arriva ad un crocevia importante con lo scontro diretto fra Lazio ed Inter, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare anche in ottica mercato. Abbiamo già parlato dell’interesse per il difensore dell’Hellas Verona Marash Kumbulla (leggi qui), che con la maglia dei veneti ha collezionato 17 presenze ed un gol in stagione.

Il giornalista Pasquale Guarro, sul proprio profilo Twitter, riferisce di come quest’oggi osservatori nerazzurri saranno presenti alla Dacia Arena di Udine, dove alle 12:30 il giocatore sarà in campo con la sua formazione proprio contro l’Udinese.

