TS – Sanchez-Inter ai dettagli: il retroscena e la buonuscita dal Manchester United

Alexis Sanchez sarà a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. Nella giornata di ieri è stato trovato l’accordo con il Manchester United: tutti i dettagli sono stati quasi definiti, il cileno rescinderà il contratto con i Red Devils e firmerà un triennale con l’Inter. L’ingaggio si aggirerà sui 7 milioni di euro, in linea con quelli percepiti da Lukaku ed Eriksen.

Un colpo importante per il mercato nerazzurro. Come riportato da Tuttosport a spuntarla alla fine è stata l’Inter che non pagherà nulla per il suo cartellino. Ma non solo perché anche il Niño Maravilla è riuscito ad ottenere una buonuscita dal Manchester United che, liberandosi di Sanchez, risparmierà circa 60 milioni lordi nei prossimi due bilanci. Contenti tutti, insomma.

