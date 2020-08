Corsera – Inter-Sanchez, è fatta: annuncio dopo il Getafe. Le cifre dell’affare

Oltre la grana Conte, la dirigenza dell’Inter è impegnata in una lotta contro il tempo sul fronte Sanchez. L’accordo con il Manchester United per il prestito del Niño Maravilla scade tra pochi giorni e la dirigenza nerazzurra è al lavoro per confermare l’attaccante cileno che nel finale di stagione si è guadagnato la fiducia di tutti.

Secondo quanto riportato dal Corsera, ci sono importanti novità per il mercato nerazzurro. L’acquisto di Sanchez da parte dell’Inter dovrebbe essere annunciato subito dopo la sfida di Europa League contro il Getafe, 15 milioni verranno versati nelle casse dei Red Devils. Chissà se la conferma di Sanchez possa convincere Conte a rimanere sulla panchina nerazzurra.

