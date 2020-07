La Repubblica – Inter, svolta Sanchez: ecco l’offerta di Marotta. Convinto il Manchester United?

Svolta importante per il calciomercato dell’Inter. Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sono da registrare novità sul fronte Alexis Sanchez.

La dirigenza nerazzurra è al lavoro quotidianamente con il Manchester United per trovare un accordo e trattenere il Niño Maravilla non solo fino a fine stagione ma anche in vista del prossimo campionato. Il club inglese vorrebbe che l’Inter acquistasse il giocatore a titolo definitivo.

I nerazzurri avrebbero avanzato una nuova offerta per potere trattenere Sanchez. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 15 milioni al termine della prossima stagione. Lasciandolo partire, il club di Manchester avrebbe anche un risparmio notevole relativo al pesante ingaggio percepito dal giocatore.

