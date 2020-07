Countdown Sanchez, 10 giorni per tenerselo stretto. Si tratta con lo United: la strategia dell’Inter

Alexis Sanchez ha convinto proprio tutti ma all’Inter restano 10 giorni per trovare un accordo con il Manchester United e tenerselo stretto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante cileno è tornato ad essere protagonista in maglia nerazzurra ed è sicuramente l’uomo più in forma della squadra di Conte.

L’Inter sta facendo di tutto non solo per tenerlo in Europa League ma per confermarlo anche l’anno prossimo. La trattativa con il Manchester United resta però difficile. Al momento Sanchez sarà disponibile fino a mercoledì 5 agosto, data dello spareggio europeo contro il Getafe. E questa linea è stata confermata sino a tre giorni fa: sul mercato non è stato ancora trovato l’accordo per l’allungamento del prestito in caso di qualificazione di Conte per la Final 8 tedesca.

La trattativa però va avanti anche se c’è particolare fretta. Il Manchester United da un lato vuole indebolire una diretta rivale per l’Europa League, dall’altra vuole spingere l’Inter a comprare Sanchez a titolo definitivo.

I Red Devils chiedono 20 milioni di euro, Marotta punta a ottenere uno sconto e scendere tra i 10-15 milioni per potere finalizzare l’affare e fare il regalo di fine stagione alla squadra.

La volontà di Sanchez può fare la differenza, il cileno vuole rimanere all’Inter. Il nodo resta anche quello dell’ingaggio con il cileno che guadagna 12 milioni a stagione, quest’anno divisi tra i 7 versatigli dallo United e i 5 dell’Inter.

L’idea dei dirigenti interisti è quella di spalmare l’ingaggio per incidere di meno sulle casse del club, sfruttando anche il decreto crescita di Renzi che permette di beneficiare di uno sconto del 30% sui soldi da versare al giocatore.

